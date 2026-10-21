В Уфе задержали водителя автобуса за перевозку детей с нарушением
Школьников перевозили из Уфы в геопарк Торатау
Утром 20 октября на улице Генерала Рыленко в Уфе сотрудники ДПС остановили автобус Mercedes-Benz Sprinter с 48-летним уфимцем за рулем. Проверка документов установила, что он перевозил детей по маршруту Уфа — геопарк Торатау. При этом уведомление в подразделение Госавтоинспекции было подано с нарушением установленных сроков.
На водителя составили административный материал об организованной перевозке детей, не соответствующей требованиям (ч. 4 ст. 12.23 КоАП РФ), сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Уфы.