В Уфе задержали водителя автобуса за перевозку детей с нарушением

Утром 20 октября на улице Генерала Рыленко в Уфе сотрудники ДПС остановили автобус Mercedes-Benz Sprinter с 48-летним уфимцем за рулем. Проверка документов установила, что он перевозил детей по маршруту Уфа — геопарк Торатау. При этом уведомление в подразделение Госавтоинспекции было подано с нарушением установленных сроков.