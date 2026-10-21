В Кизлярском районе рассчитывают собрать около 50 тысяч тонн риса
В Кизлярском районе Дагестана продолжается уборка риса: в этом году под культуру отведено 9 760 га, к кампании подготовлено 74 единицы техники. Об этом сообщили в администрации республики.
На сегодняшний день средняя урожайность держится на уровне 42,8 ц/га, и при таких темпах район рассчитывает собрать около 50 тыс. тонн зерна — выход на показатели прошлых лет, несмотря на погодные сложности весеннего периода.
Прогноз в 50 тыс. тонн при заявленной урожайности складывается из простой арифметики: 9 760 га и 42,8 ц/га дают около 41,8 тыс. тонн — значит, расчётная планка предполагает либо рост урожайности на финише уборки, либо недекларированный резерв площадей. Впрочем, для кизлярского рисоводства цифры реалистичны: район — исторический центр рисоводства республики, где дельта Терека столетиями кормила рисоводов, и 42,8 ц/га — достойная отметка для зоны рискованного земледелия, если сравнивать со среднероссийскими показателями.