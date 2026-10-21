В Ставрополе расторгнут договор с платежным агентом из-за ошибок в квитанциях

По данным ведомства, с 1 октября исполнитель обрабатывал данные по 186 тыс. лицевых счетов, однако применил собственный алгоритм расчетов, что привело к задвоению начислений, некорректным сведениям о задолженности и ошибкам в данных собственников. Недостоверная информация о долгах предварительно выявлена по 6 тыс. лицевых счетов.