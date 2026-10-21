В Ставрополе расторгнут договор с платежным агентом из-за ошибок в квитанциях
В Ставрополе решили расторгнуть договор с новым платежным агентом, допустившим ошибки при формировании квитанций за октябрь. Об этом сообщает пресс-служба краевого фонда капитального ремонта.
По данным ведомства, с 1 октября исполнитель обрабатывал данные по 186 тыс. лицевых счетов, однако применил собственный алгоритм расчетов, что привело к задвоению начислений, некорректным сведениям о задолженности и ошибкам в данных собственников. Недостоверная информация о долгах предварительно выявлена по 6 тыс. лицевых счетов.
По словам генерального директора фонда Павла Корниенко, до конца 2026 года квитанции будет формировать и доставлять прежний платежный агент. Исполнителя на 2027 год выберут по итогам конкурса. Повторное привлечение компании, допустившей массовый сбой, исключено.
В фонде рекомендуют жителям при сомнениях в сумме начислений ориентироваться на установленный размер ежемесячного взноса. Если собственник оплатил взнос дважды, переплату зачтут при начислении за следующий платежный период.