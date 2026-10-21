Сережа очень… какой?

Визитной карточкой ЦСД в Челябинске стал спектакль «Сережа очень тупой» — абсурдная комедия о программисте, которому три курьера приносят посылку и остаются в его квартире ровно на час, ибо другие курьеры свою работу выполняют не ответственно, а раз сказали «будем у вас в течение часа», значит и высидеть нужно весь час. В постановке заняты пять артистов, включая самого Бутакова в роли Сережи. На вечерний показ билеты были раскуплены заранее и поэтому организаторы добавили и дневной сеанс. Места на него тоже раскупили.