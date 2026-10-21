Сережа очень… какой?
Екатеринбургский Центр современной драматургии привез в Челябинск три спектакля
Екатеринбургский Центр современной драматургии (ЦСД) вернулся в Челябинск с гастролями после многолетнего перерыва. За три дня театр, сцена которого в Екатеринбурге рассчитана всего на 63 зрителя, показал три спектакля: абсурдистскую комедию «Сережа очень тупой» по пьесе Дмитрия Данилова, драматический моноспектакль «Зулейха открывает глаза» по роману Гузель Яхиной и семейную драму «Одной ногой здесь, другой там».
Задачей гастролей было тремя абсолютно разными постановками показать максимум граней театра: от легкой абсурдистской комедии до тяжелой монодрамы. Репертуар подбирали максимально разнообразный, режиссер также отметил, что ни в одной из постановок артисты не пересекаются, чтобы знакомство с екатеринбургской сценой было максимально полным.
«Мы специально выбрали спектакли, которые для наших новых зрителей являются точкой входа — такой, из которой не сбежишь»,— объясняет Антон Бутаков.
Визитной карточкой ЦСД в Челябинске стал спектакль «Сережа очень тупой» — абсурдная комедия о программисте, которому три курьера приносят посылку и остаются в его квартире ровно на час, ибо другие курьеры свою работу выполняют не ответственно, а раз сказали «будем у вас в течение часа», значит и высидеть нужно весь час. В постановке заняты пять артистов, включая самого Бутакова в роли Сережи. На вечерний показ билеты были раскуплены заранее и поэтому организаторы добавили и дневной сеанс. Места на него тоже раскупили.
Перед спектаклем на сцене развернулась характерная для независимого театра суматоха: артисты на равных с режиссером выбирают, на каких стенах развесить пластинки и какие шторы повесить. По сюжету действие происходит в квартире Сергея, жена которого — дизайнер, поэтому реквизит подбирается с нарочитой домашней небрежностью: на окнах, например, появляются яркие шторы с динозаврами.
Вторая постановка — «Зулейха открывает глаза» — моноспектакль актрисы Татьяны Савиной по роману Гузель Яхиной сжимает до точки кипения историю раскулаченной татарской женщины: от унижений в родном доме до борьбы за выживание в таежном лагере.
Третья постановка — «Одной ногой здесь, другой там». Двухчасовой спектакль с антрактом по пьесе Анны Нахапетян рассказывает о паре, которая живет вместе долго, без громких конфликтов, но с тем напряжением, которое возникает, когда и уйти трудно и остаться нельзя.
Отдельным событием гастролей стал показ фильма «Бесконечный апрель», основанный на постановке ЦСД по пьесе уральского драматурга Ярославы Пулинович. Сюжет рассказывает о вековой жизни петербуржца Вени, который родился в 1912 и умер 2010 году. В стенах одной квартиры проживает все потрясения XX века — войну, блокаду, полет в космос, олимпиаду и распад страны. Фильм снят в павильоне Свердловской киностудии одним кадром с участием артистов нескольких екатеринбургских театров. В 2025 году картина вошла в конкурсную программу «Русские премьеры» 47-го Московского международного кинофестиваля, получила специальный приз жюри на фестивале «Золотая лента» в Когалыме, а в начале 2026 года была номинирована на 14 премий «Ника», в том числе как лучший игровой фильм и за лучшую режиссерскую работу.
Площадкой для гастролей стал театр «Многогранник» — частный театр, открывшийся в Челябинске на улице Тимирязева в сентябре 2025 года. Создание театра, по рассказу его основателя Сергея Зырянова, обошлось примерно в 3 млн руб., что сопоставимо по стоимости с одним микшерным пультом, например старшими моделями Yamaha QL.
На сцене «Многогранника» играют артисты других челябинских театров, а сама площадка позиционируется как пространство для экспериментов. «Многогранник» уже вошел в лонг-лист фестиваля «Коляда-Plays — 2026». Примечательно, что обе площадки — и ЦСД, и «Многогранник» — связаны с традицией уральской новой драмы, восходящей к школе Николая Коляды. И директор свердловского ЦСД и руководитель челябинского «Многогранника» — ученики уральского драматурга, хотя каждый из театров сейчас развивается как самостоятельный проект.
«Мы рядом находимся, и обменные гастроли нужно делать чаще. он очень важны: друг друга подзаряжают, и ты понимаешь, что ты не один. Есть Челябинск, где тоже создают современный театр, есть Екатеринбург — этот энергообмен очень важен»,— говорит Антон Бутаков.
В планах ЦСД на сезон 2026–2027 — один из самых амбициозных проектов в истории театра: восьмичасовые иммерсивные «Братья Карамазовы» с несколькими игровыми локациями. По словам Бутакова, постановка потребует «серьезной подготовки, подходящего пространства и большой репетиционной работы», и конкретной даты премьеры он пока не называет. Зато допускает, что ради этого спектакля зрителю, возможно, «придется специально приехать в Екатеринбург».
Гастроли прошли в рамках обменной программы с молодым челябинским частным театром «Многогранник». В конце ноября «Многогранник», в свою очередь, повезет в Екатеринбург постановку «Кто боится Вирджинии Вульф» и свой рок-монолог «Чудеса».