В Самаре обновление парка Щорса завершится к декабрю

Важной частью сохранения идентичности парка станут мозаичные скульптуры «Витязь» и «Царевналягушка», созданные в 1986 году из смальты. В 2022 году их отреставрировали по проекту «Надо сохранить»: для восстановления удалось найти «советскую» смальту в Москве, а часть материалов сохранил мастер, работавший над каркасами фигур. К старту текущего этапа благоустройства состояние скульптур признали удовлетворительным — дополнительный ремонт не потребовался, и эти знаковые объекты попрежнему формируют узнаваемый облик парка.