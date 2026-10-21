В Самаре обновление парка Щорса завершится к декабрю
К декабрю 2026 года в Самаре полностью завершится обновление парка имени Щорса. Об этом сообщает городская администрация.
В настоящее время комплексно обновлена входная зона со стороны улицы Спортивной. Для владельцев собак создана отдельная площадка для выгула и дрессировки — с песчаным покрытием и специализированным оборудованием. Пешеходную сеть парка обновили за счет плиточного покрытия.
Кроме того, в парке появились новые зеленые насаждения — ель, спирея, липа, рябина, сирень, дерен и кизильник. Для удобства посетителей на благоустроенных маршрутах установили лавочки и урны.
Важной частью сохранения идентичности парка станут мозаичные скульптуры «Витязь» и «Царевналягушка», созданные в 1986 году из смальты. В 2022 году их отреставрировали по проекту «Надо сохранить»: для восстановления удалось найти «советскую» смальту в Москве, а часть материалов сохранил мастер, работавший над каркасами фигур. К старту текущего этапа благоустройства состояние скульптур признали удовлетворительным — дополнительный ремонт не потребовался, и эти знаковые объекты попрежнему формируют узнаваемый облик парка.
Финальный этап обновления предусматривает новое прочтение истории детской железной дороги: аттракцион в прежнем виде возрождать не планируют, но отремонтируют пути, обустроят перрон и установят артобъект «Паровоз». Он должен стать новой точкой притяжения для семей с детьми и символически сохранить связь с историей места.