Суд взыскал с подрядчика 52 млн рублей за срыв сроков строительства офиса в Сочи

В результате с ООО «Конкрет» взыскали 26,3 млн руб. неотработанного аванса, 19,6 млн руб. неустойки за просрочку выполнения работ и 5,9 млн руб. процентов за пользование чужими средствами. Кроме того, на сумму основного долга будут начисляться проценты до исполнения обязательств.