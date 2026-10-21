Суд взыскал с подрядчика 52 млн рублей за срыв сроков строительства офиса в Сочи
Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил иск специализированного застройщика «Бизнес-центр “Содружество”» и взыскал с ООО «Конкрет» почти 52 млн руб. Спор возник из-за нарушения сроков строительства офисного здания в центре Сочи, следует из решения, с которым ознакомился «Ъ-Сочи».
Согласно материалам дела, в сентябре 2023 года стороны заключили договор генерального подряда. Общая стоимость работ составила 325,8 млн руб. Объект планировали возвести в районе улицы Воровского и Зеленого переулка. Подрядчик должен был завершить строительно-монтажные работы не позднее 31 декабря 2024 года.
Заказчик перечислил подрядчику 227,7 млн руб. При этом было выполнено и принято работ на сумму 201,4 млн руб. Застройщик неоднократно направлял претензии из-за отставания от графика. Подрядчик, в свою очередь, обещал завершить работы до конца мая 2025 года.
В апреле того же года договор расторгли. К тому моменту подрядчик вернул 33,5 млн руб. неотработанного аванса. Застройщик обратился в суд и потребовал взыскать остаток аванса, неустойку и проценты за пользование чужими денежными средствами.
В результате с ООО «Конкрет» взыскали 26,3 млн руб. неотработанного аванса, 19,6 млн руб. неустойки за просрочку выполнения работ и 5,9 млн руб. процентов за пользование чужими средствами. Кроме того, на сумму основного долга будут начисляться проценты до исполнения обязательств.
Решение может быть обжаловано.