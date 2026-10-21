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Выпуск газеты №195«Ъ» Газета
Волга

В Оренбурге ограничат движение на мосту через Урал

Перекрытие запланировано из-за испытаний моста
В Оренбурге из-за комплексных работ по испытанию автомобильного моста через реку Урал на улице Донгузской будет временно прекращено движение транспорта. Ограничение вступит в силу в 23:00 23 октября и продлится до 05:00 24 октября. Об этом сообщает городская администрация.
На время перекрытия участок дороги оборудуют соответствующими дорожными знаками и техническими средствами организации дорожного движения. Экстренные и специальные службы сохранят возможность непрерывного проезда. Для остальных видов транспорта предусмотрены технологические перерывы, во время которых возможен пропуск машин.
Пешеходное движение по мосту на указанный период ограничивать не планируют.
Георгий Портнов