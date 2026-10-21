В Оренбурге ограничат движение на мосту через Урал

В Оренбурге из-за комплексных работ по испытанию автомобильного моста через реку Урал на улице Донгузской будет временно прекращено движение транспорта. Ограничение вступит в силу в 23:00 23 октября и продлится до 05:00 24 октября. Об этом сообщает городская администрация.