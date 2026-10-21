В порту Архангельска логистический комплекс для краба планируют запустить в 2029 году

«Крупный проект, который сейчас в активной стадии реализации, — это создание логистического комплекса в морском порту Архангельск, компания "Багаж". Он нацелен на полный цикл работ с живым крабом — от добычи до экспорта. Комплекс предусматривает единовременное содержание до 200 тонн краба и контейнерную площадку на 400 рефрижераторов. Запуск комплекса намечен на 2029 год»,— сказала госпожа Шелюк в рамках правительственного часа.