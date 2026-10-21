В порту Архангельска логистический комплекс для краба планируют запустить в 2029 году
Логистический комплекс для полного цикла работы с живым крабом планируют ввести в эксплуатацию в морском порту Архангельска в 2029 году. Объем инвестиций в проект оценивается в 2,5 млрд рублей. Об этом сообщила министр экономического развития и промышленности Архангельской области Евгения Шелюк на заседании регионального собрания депутатов.
«Крупный проект, который сейчас в активной стадии реализации, — это создание логистического комплекса в морском порту Архангельск, компания "Багаж". Он нацелен на полный цикл работ с живым крабом — от добычи до экспорта. Комплекс предусматривает единовременное содержание до 200 тонн краба и контейнерную площадку на 400 рефрижераторов. Запуск комплекса намечен на 2029 год»,— сказала госпожа Шелюк в рамках правительственного часа.
Проект предусматривает строительство инфраструктуры для хранения и транспортировки водных биоресурсов. В частности, планируется возвести здание с холодильными помещениями общей вместимостью 25 тыс. тонн. Комплекс создадут на базе АО «Архангельский траловый флот» (АТФ).
В апреле 2025 года ООО «Багаж» выиграло лот на вылов 1,25 тыс. тонн камчатского краба. В качестве инвестиционного обязательства компания взяла на себя строительство логистического комплекса в Архангельске.
ООО «Багаж» зарегистрировано в 2005 году и занимается морским рыболовством. Согласно данным ЕГРЮЛ, компания полностью принадлежит ООО «Северо-западная рыбопромышленная компания — Мурманск».
Архангельский траловый флот основан в 1920 году. Предприятие ведет промысел трески, пикши и палтуса в северо-восточной части Атлантического океана, располагает собственным флотом и береговой инфраструктурой.
Все три компании входят в Северо-Западный рыбопромышленный консорциум — некоммерческое партнерство, объединяющее предприятия по добыче, переработке и реализации крабов и донных пород рыб.