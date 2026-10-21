На Дону за год стало на 246 больше автомобилей дороже 10 млн рублей
В Ростовской области к концу 2025 года зарегистрировали 823 автомобиля, которые подпадают под повышенный транспортный налог. За год их число выросло на 246, или на 42,6%: в 2024 году в регионе числилось 577 таких машин. Владельцам начислили 118,9 млн руб. налога — на 37% больше, чем годом ранее, когда сумма составила 86,8 млн руб. Эти данные приводит FinExpertiza в исследовании на основе сведений ФНС.
По числу дорогих автомобилей область заняла седьмое место в России. В Ростове зарегистрировали 479 машин — больше половины регионального парка. В Аксайском районе насчитали 68, в Таганроге — 37, в Батайске — 32, в Шахтах — 18, в Каменске-Шахтинском — 17. На физических лиц оформили 594 автомобиля, на организации — 229. Сам прирост — 246 машин — тоже вывел область на седьмую позицию среди регионов.
Марочный состав новых люксовых автомобилей на Дону в 2025 году заметно сместился к Lamborghini. По данным «Автостата», в регионе продали восемь машин класса Luxury: семь Lamborghini и один Bentley. Четыре из семи Lamborghini пришлись на кроссовер Urus — он стал самой продаваемой люксовой моделью области. Годом ранее Lamborghini в регионе не продавали, а три Rolls-Royce, напротив, сменились нулевыми продажами.
По России число автомобилей средней стоимостью от 10 млн руб. достигло 46,7 тыс., увеличившись за год на 44%, или на 14,2 тыс. Это крупнейший прирост за год за весь период наблюдений FinExpertiza. Начисления транспортного налога на этот автопарк выросли на 34,5%, до 6,6 млрд руб. Москва сохранила первое место: там зарегистрировали 18,8 тыс. таких машин. Далее идут Санкт-Петербург с 4,1 тыс. и Московская область с 3,8 тыс. На Краснодарский край приходится почти 2 тыс. автомобилей.
Рост числа машин в налоговой статистике не означает, что новые продажи премиальных автомобилей так же резко пошли вверх. Исследование считает автомобили, зарегистрированные в налоговом реестре и включенные в перечень Минпромторга, а не только новые покупки за год. По данным «Автостата», продажи новых машин премиум-брендов в России в 2025 году, напротив, сократились на 16,4%, до 130,4 тыс. единиц; общие продажи новых автомобилей упали на 15,6%. Сравнивать эти показатели напрямую нельзя: они охватывают разные группы машин и измеряют разные события — накопленный парк и продажи за год.
FinExpertiza связывает ускорение прироста с несколькими обстоятельствами. Часть покупателей могла поторопиться с покупкой и ввозом автомобилей перед изменением правил расчета утилизационного сбора с 1 декабря 2025 года. В обновленный перечень Минпромторга также добавили новые модели, версии и комплектации; 92% позиций уже были в списке годом раньше, остальные 8% оказались новыми. Поэтому увеличение налогового парка отражает не только спрос, но и состав перечня, по которому ФНС рассчитывает платеж.
Для легковых автомобилей из перечня Минпромторга налог рассчитывают с коэффициентом 3. В 2025 году в перечень вошли 555 моделей и версий. Налоговая считает не цену конкретной сделки, а среднюю стоимость модели по установленным критериям; правило и коэффициент разъясняет ФНС. Физические лица должны уплатить налог за 2025 год до 1 декабря 2026 года.