На Дону за год стало на 246 больше автомобилей дороже 10 млн рублей

Рост числа машин в налоговой статистике не означает, что новые продажи премиальных автомобилей так же резко пошли вверх. Исследование считает автомобили, зарегистрированные в налоговом реестре и включенные в перечень Минпромторга, а не только новые покупки за год. По данным «Автостата», продажи новых машин премиум-брендов в России в 2025 году, напротив, сократились на 16,4%, до 130,4 тыс. единиц; общие продажи новых автомобилей упали на 15,6%. Сравнивать эти показатели напрямую нельзя: они охватывают разные группы машин и измеряют разные события — накопленный парк и продажи за год.