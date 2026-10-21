Оренбуржцы получают посылки в четыре раза чаще, чем отправляют
За девять месяцев 2026 года в Оренбургской области обработали свыше 16,5 млн отправлений; активнее всего жители пользуются цифровыми сервисами для получения и отправки почты
Почта России подвела итоги работы в Оренбургской области за девять месяцев 2026 года. За этот период сотрудники компании приняли, обработали и направили по маршрутам более 16,5 миллиона почтовых отправлений. Львиную долю объема составила письменная корреспонденция — 16 млн единиц.
Наиболее востребованным видом бумажных отправлений оказались заказные письма: их было почти девять миллионов штук. При этом жители и организации региона получали письма в 1,5 раза чаще, чем отправляли.
Отдельно выделяется динамика по посылкам и мелким пакетам: за девять месяцев обработали свыше 430 тысяч таких отправлений. Здесь разрыв между входящим и исходящим потоком еще заметнее — оренбуржцы получали посылки почти в четыре раза чаще, чем отправляли. Кроме того, в почтовых отделениях области с начала года приняли к отправке почти 110 тыс. денежных переводов, а выплатили получателям около 30 тыс.