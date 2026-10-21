Оренбуржцы получают посылки в четыре раза чаще, чем отправляют

Отдельно выделяется динамика по посылкам и мелким пакетам: за девять месяцев обработали свыше 430 тысяч таких отправлений. Здесь разрыв между входящим и исходящим потоком еще заметнее — оренбуржцы получали посылки почти в четыре раза чаще, чем отправляли. Кроме того, в почтовых отделениях области с начала года приняли к отправке почти 110 тыс. денежных переводов, а выплатили получателям около 30 тыс.