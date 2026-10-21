В онкодиспансере КБР число высокотехнологичных операций выросло в 17 раз за два года
Количество высокотехнологичных медопераций в Онкологическом диспансере Кабардино-Балкарии за два года выросло более чем в 17 раз — с восьми до 140 вмешательств в год, сообщили в региональном Минздраве.
«Если раньше здесь проводили всего восемь таких операций ежегодно, то сейчас этот показатель вырос до 140 вмешательств в год. Это показатель работы онкодиспансера за два года», — рассказали в ведомстве.
Прорыв объясняют сразу несколькими факторами: диспансер привлек специалистов с опытом работы в ведущих федеральных центрах, а также широко внедрены видеоэндоскопические методы — сегодня большинство операций проводится именно так. Малоинвазивные технологии снижают травматичность и сокращают срок восстановления пациентов.