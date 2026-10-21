Пермский бизнесмен не смог обжаловать в Мосгорсуде заочный арест

Господин Фридман является обвиняемым по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, хищение он совершил в 2020 году, когда подконтрольное ему ООО «Сомет» выполняло контракт на поставку аппаратов ИВЛ структурам минздрава Московской области на сумму около 1,7 млрд руб. Как считают силовики, цена оборудования была завышена.