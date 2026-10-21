Пермский бизнесмен не смог обжаловать в Мосгорсуде заочный арест
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Апелляционная инстанция оставила в силе решение Тверского суда Москвы, который 13 августа заочно избрал меру пресечения в виде заключения под стражу предпринимателю Евгению Фридману. Информация об этом размещена на сайте Мосгорсуда.
Господин Фридман является обвиняемым по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, хищение он совершил в 2020 году, когда подконтрольное ему ООО «Сомет» выполняло контракт на поставку аппаратов ИВЛ структурам минздрава Московской области на сумму около 1,7 млрд руб. Как считают силовики, цена оборудования была завышена.
Евгений Фридман родился в Перми и окончил Пермскую государственную медицинскую академию имени академика Е. А. Вагнера. В 2007 году он возглавил ООО «Феникс», которое стало заниматься аутсорсингом медицинского транспорта под брендом «Новоскор». В 2025 году господин Фридман покинул Россию. Сейчас он находится в розыске.