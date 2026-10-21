Экс-депутату гордумы Челябинска утвердили приговор за намеренное банкротство

Суд установил, что в 2013 году между организацией и ООО «Гринфлайт» был заключен договор о строительстве многоквартирных домов в жилом комплексе «Академ Риверсайд» площадью 250 тыс. кв. м. Олег Иванов получил по этому соглашению 7 млрд руб. Не выполнив работы полностью, учредитель заключил различные сделки, заведомо невыгодные для компании, с подконтрольными юридическими лицами. Олег Иванов создал видимость, будто организация не может выполнить обязательства по договору. Средства «Альфастроя» он вывел на счета подконтрольных компаний под видом выдачи займов для якобы приобретаемых товаров. После владелец зарегистрировал организацию на подставное лицо на территории другого региона и заявил о банкротстве. Застройщику был причинен ущерб в размере 145 млн руб.