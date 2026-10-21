Экс-депутату гордумы Челябинска утвердили приговор за намеренное банкротство
Челябинский областной суд оставил без изменений приговор бывшему депутату гордумы, экс-учредителю ООО «Строительное управление „АльфаСтрой“» Олегу Иванову за преднамеренное банкротство компании (ст. 196 УК РФ). Он продолжит отбывать наказание в колонии, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Суд установил, что в 2013 году между организацией и ООО «Гринфлайт» был заключен договор о строительстве многоквартирных домов в жилом комплексе «Академ Риверсайд» площадью 250 тыс. кв. м. Олег Иванов получил по этому соглашению 7 млрд руб. Не выполнив работы полностью, учредитель заключил различные сделки, заведомо невыгодные для компании, с подконтрольными юридическими лицами. Олег Иванов создал видимость, будто организация не может выполнить обязательства по договору. Средства «Альфастроя» он вывел на счета подконтрольных компаний под видом выдачи займов для якобы приобретаемых товаров. После владелец зарегистрировал организацию на подставное лицо на территории другого региона и заявил о банкротстве. Застройщику был причинен ущерб в размере 145 млн руб.
В марте этого года Центральный районный суд Челябинска приговорил Олега Иванова к трем годам шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в 150 тыс. руб. Адвокаты фигуранта обжаловали решение, указав на чрезмерно суровое наказание. Однако облсуд оставил его без изменений.