Председатель Верещагинского суда вступила в должность
Председатель Верещагинского районного суда Анна Ковальногих вступила в должность. Указ о ее назначении подписал президент РФ Владимир Путин 12 октября 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба Пермского краевого суда.
Анна Ковальногих родилась в 1981 году в Осе. В 2005 году окончила Пермский государственный университет по специальности «юриспруденция». Стаж работы по юридической профессии составляет 20 лет, в должности судьи — шесть лет.
С ноября 2025 года госпожа Ковальногих временно исполняла полномочия председателя Верещагинского районного суда Пермского края.