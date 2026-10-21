В колонии «Черный дельфин» пожизненно осужденный избил своего сокамерника
Отбывающий срок за убийство пяти человек атаковал другого арестанта
Соль-Илецкий районный суд в пятницу, 16 октября, вынес приговор мужчине, отбывающему пожизненное лишение свободы в «Черном дельфине». Его обвинили в нанесении побоев сокамернику.
Подсудимый, отбывающий срок за преступления с применением насилия, в мае этого года устроил драку в камере ФКУ ИК-6. Во время обоюдного конфликта он нанес потерпевшему множество ударов по лицу и телу. Медики зафиксировали у потерпевшего кровоподтеки лица и ушиб левой почки, но без кратковременного расстройства здоровья.
Обвиняемый признал свою вину. Как сообщили в пресс-службе суда, ему назначили 400 часов обязательных работ, а окончательно — по совокупности приговоров — пожизненное лишение свободы в колонии особого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.
Как выяснил «Ъ-Волга», фигурантом уголовного дела стал арестант Трофименко, убивший пять человек и получивший приговор в 1999 году. Потерпевшим оказался Климин, который с марта по июль 1994 года в составе банды совершил серию нападений, повлекших смерть четырех человек, а также похищение человека. Вне банды он занимался кражами личного имущества. В 1995 году его приговорили к смертной казни, однако указом президента России смертную казнь заменили на пожизненное лишение свободы.