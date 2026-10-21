В колонии «Черный дельфин» пожизненно осужденный избил своего сокамерника

Как выяснил «Ъ-Волга», фигурантом уголовного дела стал арестант Трофименко, убивший пять человек и получивший приговор в 1999 году. Потерпевшим оказался Климин, который с марта по июль 1994 года в составе банды совершил серию нападений, повлекших смерть четырех человек, а также похищение человека. Вне банды он занимался кражами личного имущества. В 1995 году его приговорили к смертной казни, однако указом президента России смертную казнь заменили на пожизненное лишение свободы.