Ярославская область поднялась на одну строчку в научно-технологическом рейтинге

Лидерами рейтинга стали Москва с 82,54 балла, Татарстан с 73,2 балла и Санкт-Петербург с 70,17 балла. В первую десятку также вошли Нижегородская, Московская и Самарская области, Пермский край, Свердловская и Тульская области и Новосибирская область.