Ярославская область поднялась на одну строчку в научно-технологическом рейтинге
Ярославская область заняла 19-е место в рейтинге российских регионов по научно-технологическому развитию по итогам 2025 года. Регион набрал 48,05 балла, следует из исследования РИА Рейтинг.
Годом ранее область занимала 20-е место. Таким образом, за год она поднялась на одну строчку.
При составлении рейтинга эксперты учитывали 19 показателей, характеризующих кадровые ресурсы, материально-техническую базу, а также масштаб и эффективность научно-технологической деятельности.
Лидерами рейтинга стали Москва с 82,54 балла, Татарстан с 73,2 балла и Санкт-Петербург с 70,17 балла. В первую десятку также вошли Нижегородская, Московская и Самарская области, Пермский край, Свердловская и Тульская области и Новосибирская область.