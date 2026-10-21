Пермская компания начала поставки пенькового волокна в Китай

Предприятие выращивает зерновые культуры, горох, картофель и масличный лен, из которых в дальнейшем получает пеньковое волокно и костру. Развитие производства началось в 2023 году, когда ООО «Луч» приобрело предприятие в селе Меча Кишертского округа. В 2024–2025 годах компания получила более 29,5 млн руб. субсидий от краевого минагро.