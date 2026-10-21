В Челябинске завели дело из-за гибели жителя после укола в клинике
Следственный отдел по Тракторозаводскому району Челябинска СУ СКР по Челябинской области возбудил уголовное дело после смерти местного жителя, которому поставили укол в клинике. Дело завели по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей), сообщает пресс-служба госоргана.
По данным следствия, 17 октября этого года 56-летний горожанин обратился в частную медорганизацию с жалобами на боль в плече. Ему ввели лекарственный препарат в область шеи, и состояние пациента ухудшилось. Реанимация не помогла спасти челябинца, и он скончался в клинике. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, назначены необходимые судебные экспертизы.