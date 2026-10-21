В Уфе предложили построить Курбан-центр

В Уфе могут построить единый Курбан-центр для забоя скота в мусульманский праздник Курбан-байрам. Об этом сообщил на оперативном совещании в мэрии начальник Уфимской городской ветстанции Андрей Белов. Он отметил, что в следующем году необходимо заранее найти альтернативную площадку для жертвенного забоя скота.