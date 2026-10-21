Челябинские силовики уничтожили 80 кг наркотиков

Вещества являлись уликами по уголовным делам 2025 года, возбужденным региональным управлением ФСБ России. Среди уничтоженной продукции — более 70 кг мефедрона, найденного в двух подпольных лабораториях, и 10 кг растительных наркотиков. Приговоры по всем уголовным делам, связанным с этими веществами, вступили в законную силу.