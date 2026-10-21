Руководитель чебаркульского МУПа не смог выйти из СИЗО

По данным источника „Ъ-Южный Урал“ в силовых структурах, речь идет о Глебе Еремееве. Его задержали в начале октября. По версии следствия, в октябре 2024 года между МУПом и аффилированной компанией «Теплоком-Чебаркуль» был заключен договор на демонтаж части разрушенной котельной в селе Травники за 1,3 млн руб. Руководитель «Чебаркульских районных коммунальных сетей» знал, что работы выполнял не подрядчик, а само предприятие. Однако он подписал акт приемки, поскольку был другом директора компании. На счет организации перечислили 1,3 млн руб.