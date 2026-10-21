Бизнесмен Дмитрий Кузнецов не смог взыскать 253 млн рублей с мэрии Салавата
Арбитражный суд Башкирии отказал индивидуальному предпринимателю Дмитрию Кузнецову во взыскании 252,9 млн руб. с администрации Салавата и ООО «Разрешение на строительство — Экспертиза». В эту сумму бизнесмен оценивал потери из-за отзыва разрешения на строительство торгово-выставочного центра «Алмаз».
Из материалов дела следует, что в августе 2017 года мэрия Салавата выдала принадлежащему господину Кузнецову ООО «Алмаз-Групп» разрешение на реконструкцию дворца культуры «Алмаз» с его переоборудованием в торгово-выставочный центр. Выдавая документ, власти опирались на проект ООО «УралНефтеПроект». В свою очередь, «Разрешение на строительство — Экспертиза» выдало положительное заключение на проектную документацию.
В 2021 году выяснилось, что от здания остался лишь фундамент: оказалось, что проект предполагал снос старого сооружения и строительство нового, тогда как разрешение выдавалось на реконструкцию. Отсутствие здания как такового вынудило министерство земельных и имущественных отношений отозвать у владельца право собственности на объект. В декабре 2022 года арбитражный суд Башкирии удовлетворил требования министерства, решения устояли в апелляционном и кассационном судах.
Дмитрий Кузнецов посчитал виновной в ситуации мэрию Салавата. Обосновывая иск, он заявил, что потратил 20,3 млн руб. на подготовку проекта и экспертизу (в том числе, 6 млн руб. — в виде автомобиля Audi A8 в пользу разработчика документов), 56 млн руб. — на демонтаж здания. В 176,6 млн руб. он оценил стоимость утраченного здания.
Суд решил, что администрация разрешения на снос не давала. «Проектная документация сама по себе не заменяет разрешительных документов и не наделяет застройщика правом на осуществление работ, не предусмотренных разрешением на строительство»,— указано в решении.