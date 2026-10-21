Бизнесмен Дмитрий Кузнецов не смог взыскать 253 млн рублей с мэрии Салавата

В 2021 году выяснилось, что от здания остался лишь фундамент: оказалось, что проект предполагал снос старого сооружения и строительство нового, тогда как разрешение выдавалось на реконструкцию. Отсутствие здания как такового вынудило министерство земельных и имущественных отношений отозвать у владельца право собственности на объект. В декабре 2022 года арбитражный суд Башкирии удовлетворил требования министерства, решения устояли в апелляционном и кассационном судах.