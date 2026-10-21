В Башкирии ожидается чрезвычайная пожарная опасность
В республике похолодает до -5°
По данным Башгидромета, 22 октября в отдельных юго-восточных районах Башкирии ожидается чрезвычайная пожарная опасность. Прогнозируется малооблачная погода, без осадков.
Ветер будет северо-западный, северный, 2-7 м/с, в восточных районах ночью порывы достигнут 13 м/с.
Температура воздуха ночью понизится до 0,-5°, местами — до +5°, днем повысится до +8,+13°.
На дорогах будет хорошая видимость.
В Уфе синоптики обещают малооблачную погоду, без осадков. Ветер будет северной четверти, 3-8 м/с. Столбик термометра ночью опустится до -2,-7°, местами — до +3°, днем поднимется до +8,+13°.