Уголовное дело Артура Идельбаева направлено в суд
По мнению следствия, ущерб от мошенничества превышает 100 млн рублей
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Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении директора АНО «Центр науки, просвещения, экологии, культуры и туризма “Геопарк Торатау"» Артура Идельбаева, директора АНО «Центр развития туризма Республики Башкортостан» Руслана Юнусова и главы АНО «Проектный офис» Ильнура Куватова. Они были задержаны в июле 2025 года по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере организованной группой (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и легализации денежных средств (пп. «а», «б» ст. 174.1 УК РФ). Четвертым обвиняемым, по данным «Ъ-Уфа», является предприниматель Илхам Маликов.
По версии следствия, в 2023–2024 годах фигуранты дела оформили фиктивные заявки в министерство предпринимательства и туризма Башкирии на получение субсидий для создания глэмпинга в Бурзянском районе и кемпингов в Чишминском районе. На одном из земельных участков, расположенных недалеко от места строительства глэмпинга, были установлены юрты. Их стоимость была искусственно завышена, полагает следствие. Ущерб составил свыше 104 млн руб., которые были легализованы через подконтрольные организации, сообщили пресс-службы республиканских МВД, СКР и прокуратуры.
«Для сокрытия хищения в региональное министерство предпринимательства и туризма направлялись подложные отчеты о выполненных работах и освоении бюджетных средств»,— говорится в релизе.
Уголовное дело было возбуждено по материалам Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Башкирии и регионального УФСБ.