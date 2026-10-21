Уголовное дело Артура Идельбаева направлено в суд

По версии следствия, в 2023–2024 годах фигуранты дела оформили фиктивные заявки в министерство предпринимательства и туризма Башкирии на получение субсидий для создания глэмпинга в Бурзянском районе и кемпингов в Чишминском районе. На одном из земельных участков, расположенных недалеко от места строительства глэмпинга, были установлены юрты. Их стоимость была искусственно завышена, полагает следствие. Ущерб составил свыше 104 млн руб., которые были легализованы через подконтрольные организации, сообщили пресс-службы республиканских МВД, СКР и прокуратуры.