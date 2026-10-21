В Уфе назначили нового начальника управления комплексного развития территорий
Чиновнику исполнилось 26 лет
Начальником управления комплексного развития территорий администрации Уфы назначен Артем Панов. Об этом сегодня сообщил на оперативном совещании в мэрии исполняющий обязанности сити-менеджера Рустам Шарипов.
Артем Панов родился в 2000 году в Уфе. Он окончил бакалавриат Башкирского государственного университета и магистратуру Уфимского университета науки и технологий по специальности «юриспруденция».
Артем Панов работал в управлении земельных и имущественных отношений и управлении капитального строительства администрации Уфы экспертом, ведущим специалистом, ведущим юрисконсультом, наконец, заместителем начальника юридического отдела.
С сентября 2023 года управление комплексного развития территорий администрации Уфы возглавлял Руслан Асанов.