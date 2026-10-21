В Куйбышевском районе Самары новая магистраль построена на 91%
Движение планируют открыть в начале следующего года; дорога станет частью комплексного развития молодого района — там построят школу, детсады, поликлинику и паркинги
В Куйбышевском районе Самары завершается строительство магистрали между улицами Центральной и Уральской. Готовность объекта составляет 91 %, подрядчик выдерживает установленные сроки — запуск движения запланирован на начало 2027 года. Об этом сообщил глава города Иван Носков.
После приемки работ профильные службы должны оперативно поставить новый дорожный объект на баланс города и организовать его обслуживание.
Параллельно готовится транспортная инфраструктура: уже установлены остановочные павильоны и нанесена необходимая разметка, специалисты разрабатывают схему движения общественного транспорта.
Район относится к перспективным и активно развивающимся: в планах — строительство школы и нескольких детских садов (один из них уже возводится), а также поликлиники и парковок.
Проект реализуют по принципу комплексного освоения территории. При строительстве применили технологию «чистое небо», убрав инженерные сети под землю. Кроме того, спроектировали и возвели систему ливневой канализации и один из крупнейших в городе резервуаров для сбора стоков объемом 2,9 тыс. куб. м.
На прилегающей территории обустроили газоны, велодорожки и «островки отдыха». Сейчас завершается строительство самого резервуара, строительный мусор вывозят оперативно — по итогам недавней проверки серьезных нареканий к работе подрядчика не выявлено.
Общая стоимость работ превышает 770,5 млн рублей. Проект реализуют при финансовой поддержке правительства Самарской области.