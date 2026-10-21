В Куйбышевском районе Самары новая магистраль построена на 91%

Проект реализуют по принципу комплексного освоения территории. При строительстве применили технологию «чистое небо», убрав инженерные сети под землю. Кроме того, спроектировали и возвели систему ливневой канализации и один из крупнейших в городе резервуаров для сбора стоков объемом 2,9 тыс. куб. м.