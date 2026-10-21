Цены на билеты взлетают

Что касается России, мы на данный момент достаточно неплохо проходим историю с топливным кризисом в стране. По крайней мере, ситуация с авиационным керосином вполне себе стабильная. Мы не слышим каких-то больших заявлений, что кто-то планирует сильно повышать цены. На самом деле, цены и так у нас достаточно высокие, близки к своим пределам на перевозки. Но основная проблема у нас — не цены на топливо в данный момент, а наличие авиакомпаний, судов и возможность летать по разным направлениям. Это основное ограничение — количество маршрутов и количество самолетов, которые могут выполнять полеты по этим маршрутам. Мы сейчас с Европой мало соединены. Что касается других стран, как и стран Персидского залива, Турции, мне кажется, здесь каких-то больших проблем ждать не стоит».