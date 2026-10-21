Цены на билеты взлетают
Как рост цен на топливо отразится на стоимости рейсов
В следующем году пассажиров ждет рекордное подорожание авиабилетов. По крайней мере, об этом заявил глава крупнейшего в Европе лоукостера Ryanair Майкл О’Лири.
По его словам, из-за войны на Ближнем Востоке резко выросли цены на топливо, и компании вынуждены перекладывать эти расходы на пассажиров. В результате в 2027-м билеты могут подорожать на 20%. Ситуацию осложняет повышение налогов в некоторых странах. Подобный скачок цен возможен только в условиях сокращения количества рейсов, говорит главный редактор портала FrequentFlyers.ru Илья Шатилин:
«Топливо занимало где-то 30% средней себестоимости перевозки. Оно дорожает, и возникает дефицит в некоторых странах и регионах мира. Авиакомпании, чтобы не летать в убыток, будут намеренно сокращать количество рейсов, чтобы рейсы грузились. Все-таки авиабилеты — это не какое-то молоко или хлеб, или что-то такое, то, что легко сравнивать.
В авиации используется динамическое ценообразование, на один и тот же рейс продаются билеты по тридцати разным тарифам. Говорить можно только о среднем увеличении, например, или среднем росте себестоимости перевозки одного пассажира на один километр. Как это будет на самом деле — вопрос очень сложный. И как раз таки из-за динамического ценообразования стоимость каждого конкретного билета определяется спросом, нельзя просто взять, поднять цены на 20%.
Но предложение может сократиться. Допустим, у вас будет меньше рейсов, цены вырастут просто так. При сохранении текущих объемов перевозки цены сами по себе не вырастут. Поэтому, скорее, авиакомпании будут сокращать какие-то маршруты, сокращать количество частот по этим маршрутам, и поскольку предложение сократится, то и цены за счет этого вырастут».
При этом прибыльность авиакомпаний все равно снизится: повышение топливной надбавки не покроет всех дополнительных расходов, отметил глава Ryanair. Впрочем, российских перевозчиков сильное подорожание авиабилетов не коснется, считает коммерческий директор «Слетать.ру», управляющий директор туроператора Let’s Fly Антон Лаврухин:
«Мобильность транспортная для граждан Европы всегда была достаточно важным моментом. Европейцы не привыкли к резким скачкам повышения цен, и мы видели, что достаточно болезненно воспринимали инфляцию, которая была связана с энергетическим кризисом. Также есть определенные волнения по этому поводу в европейских странах. Здесь понятна причина.
Что касается России, мы на данный момент достаточно неплохо проходим историю с топливным кризисом в стране. По крайней мере, ситуация с авиационным керосином вполне себе стабильная. Мы не слышим каких-то больших заявлений, что кто-то планирует сильно повышать цены. На самом деле, цены и так у нас достаточно высокие, близки к своим пределам на перевозки. Но основная проблема у нас — не цены на топливо в данный момент, а наличие авиакомпаний, судов и возможность летать по разным направлениям. Это основное ограничение — количество маршрутов и количество самолетов, которые могут выполнять полеты по этим маршрутам. Мы сейчас с Европой мало соединены. Что касается других стран, как и стран Персидского залива, Турции, мне кажется, здесь каких-то больших проблем ждать не стоит».
Пассажиры европейских лоукостеров более чувствительны к ценам, отмечают собеседники “Ъ FM”. Если билеты подорожают, многие просто откажутся от поездок на выходные и останутся дома.
Для россиян ситуация сложнее. Прямых рейсов в страны Евросоюза нет, а наземные границы с Прибалтикой и Финляндией закрыты. Самым удобным вариантом, по словам экспертов, остается перелет с пересадкой в Стамбуле или Дубае. Но чем быстрее перелет, тем он, как правило, дороже. Например, дорога из Москвы в популярные европейские города рейсами Turkish Airlines через Стамбул займет 7-11 часов. А билет в одну сторону стоит 40-60 тыс. руб.