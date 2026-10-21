Экс-супругу Лерчек отказано в отмене приговора
Артем Чекалин останется в колонии — апелляция отклонена
Мосгорсуд оставил без изменения приговор бывшему супругу уроженки Тольятти Валерии Чекалиной (Лерчек), предпринимателю Артему Чекалину. Ранее он был осужден Гагаринским судом Москвы на семь лет колонии по делу о выводе за рубеж более 250 миллионов рублей. Средства были направлены в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).
Защита Чекалина подавала апелляционную жалобу с требованием отменить приговор и оправдать подзащитного, однако суд отклонил доводы адвокатов.
В июле Валерия Чекалина была приговорена к пяти годам колонии условно со штрафом на сумму 763,5 млн руб. На этапе разбирательства выяснилось, что она смертельно больна: у нее диагностировали рак желудка четвертой стадии.