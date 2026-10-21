Экс-супругу Лерчек отказано в отмене приговора

Мосгорсуд оставил без изменения приговор бывшему супругу уроженки Тольятти Валерии Чекалиной (Лерчек), предпринимателю Артему Чекалину. Ранее он был осужден Гагаринским судом Москвы на семь лет колонии по делу о выводе за рубеж более 250 миллионов рублей. Средства были направлены в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).