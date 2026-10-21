Загородный парк в Самаре решили не реконструировать
Правительство Самарской области отказалось от планов провести масштабную реконструкцию Загородного (Центрального) парка в Самаре. Соответствующее постановление подписал председатель областного правительства Виталий Шабалатов.
Как отмечается в документе, решение принято «в целях обеспечения эффективного использования бюджетных средств» региона.
В прошлом году в минприроды Самарской области представили схему обновления крупнейшего парка Самары. Там планировалось построить фонтан, смотровую площадку, место для спорта, трассу для велосипедистов, новые аттракционы, кинотеатр под открытым небом и площадку для йоги.
Как пояснили «Ъ-Волга» в минприроды региона, на текущее содержание парка средства заложены. «Кроме того, на следующий год кроме средств на содержание запланирован дополнительный бюджет на обновление электричества и элементов благоустройства»,— сообщили в ведомстве.
Площадь Центрального парка составляет 42 га. Он был открыт в 1932 году на месте бывшей купеческой усадьбы. На территории парка произрастает более 7 000 деревьев и 30 000 кустарников, среди которых вековые дубы возрастом свыше 100 лет.