Загородный парк в Самаре решили не реконструировать

Как пояснили «Ъ-Волга» в минприроды региона, на текущее содержание парка средства заложены. «Кроме того, на следующий год кроме средств на содержание запланирован дополнительный бюджет на обновление электричества и элементов благоустройства»,— сообщили в ведомстве.