Мигрант из Киргизии осужден за пьяную езду в Самаре

Суд установил, что иностранец, ранее подвергнутый административному наказанию за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, в состоянии опьянения управлял автомобилем марки Daewoo по улицам Самары. На ул. Карбышева в Советском районе он был остановлен инспектором ДПС. При проверке документов у мигранта были выявлены признаки опьянения, в связи с чем ему было предложено пройти освидетельствование на состояние опьянения на месте. Иностранец от этого отказался, как и от проведения медицинского освидетельствования в медучреждении.