Мигрант из Киргизии осужден за пьяную езду в Самаре
Советский районный суд Самары провозгласил приговор по уголовному делу в отношении гражданина Киргизии, обвиняемого по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость).
Суд установил, что иностранец, ранее подвергнутый административному наказанию за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, в состоянии опьянения управлял автомобилем марки Daewoo по улицам Самары. На ул. Карбышева в Советском районе он был остановлен инспектором ДПС. При проверке документов у мигранта были выявлены признаки опьянения, в связи с чем ему было предложено пройти освидетельствование на состояние опьянения на месте. Иностранец от этого отказался, как и от проведения медицинского освидетельствования в медучреждении.
В итоге суд признал гражданина Киргизии виновным и назначил ему наказание в виде обязательных работ сроком на 280 часов. Ему также запрещено управлять транспортными средствами в течение двух лет.