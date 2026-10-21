Уроженца Амурской области, организовавшего в Прикамье нарколабораторию, приговорили к 15 годам колонии
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Пермский краевой суд признал уроженца Амурской области виновным в производстве и хранении наркотиков в особо крупном размере и приговорил к длительному сроку лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Пермскому краю.
Ранее сотрудники УФСБ установили, что фигурант организовал в жилом домовладении кустарное производство сильнодействующего наркотика. В ходе обыска было изъято наркотическое средство массой свыше 17 кг и лабораторное оборудование.
Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет и 1 месяц с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 500 тыс. руб.