В Дагестане возбудили уголовное дело после гибели рыбака в Каспийском море
Следователи возбудили уголовное дело после опрокидывания маломерной лодки с двумя рыбаками в Каспийском море у поселка Сулак в Махачкале. Один из них погиб, местонахождение второго до сих пор неизвестно, сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР.
По данным следствия, 19 октября мужчины вышли в море с побережья в районе поселка Сулак для ловли рыбы. Во время рыбалки лодка перевернулась. Тело одного из рыбаков обнаружили 20 октября, поиски второго продолжаются.
Дело расследуется по ч. 3 ст. 263 УК РФ о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух или более человек.