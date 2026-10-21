В Дагестане возбудили уголовное дело после гибели рыбака в Каспийском море

Следователи возбудили уголовное дело после опрокидывания маломерной лодки с двумя рыбаками в Каспийском море у поселка Сулак в Махачкале. Один из них погиб, местонахождение второго до сих пор неизвестно, сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР.