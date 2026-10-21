В Оренбургской области увеличен до 500 га максимальный размер сельхозземель

Кроме того, Законодательное собрание Оренбургской области инициировало поправки, которые позволят аграриям, уплачивающим единый сельхозналог, наравне с другими компаниями уменьшать налогооблагаемую базу за счет выплат молодым родителям. Таким образом будет устранено налоговое неравенство. Депутаты рассчитывают, что такая льгота повысит заинтересованность работодателей в материальной поддержке работников, и в целом улучшит демографию на селе. Инициативу предварительно поддержал профильный комитет Совета Федерации. Она также находится в Совете законодателей.