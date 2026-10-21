В Оренбургской области увеличен до 500 га максимальный размер сельхозземель
В Оренбуржье максимальный размер земельных участков сельскохозяйственного назначения увеличивается со 150 до 500 га. Изменения внесены в областной закон для развития крестьянских фермерских хозяйств, сообщают в Законодательном собрании региона и губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев.
Участки предоставляются крестьянским и фермерским хозяйствам из государственной и муниципальной собственности. Планируется, что увеличение максимального размера участков даст возможность крестьянским и фермерским хозяйствам эффективно вести сельскохозяйственное производство.
«Действующее ограничение создает трудности для хозяйств, арендующих земли площадью более 150 гектаров. При обращении за продлением договоров аренды, заключенных по результатам торгов, муниципалитеты отказывают им в связи с установленным предельным размером участка», — отмечают в Законодательном собрании.
Кроме того, Законодательное собрание Оренбургской области инициировало поправки, которые позволят аграриям, уплачивающим единый сельхозналог, наравне с другими компаниями уменьшать налогооблагаемую базу за счет выплат молодым родителям. Таким образом будет устранено налоговое неравенство. Депутаты рассчитывают, что такая льгота повысит заинтересованность работодателей в материальной поддержке работников, и в целом улучшит демографию на селе. Инициативу предварительно поддержал профильный комитет Совета Федерации. Она также находится в Совете законодателей.