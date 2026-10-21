Житель Башкирии обвиняется в смерти пяти человек в ДТП
Белорецкий межрайонный суд рассмотрит уголовное дело 33-летнего местного жителя, обвиняемого в нарушении правил дорожного движения, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 5 ст. 264 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.
По версии следствия, в июне фигурант дела за рулем УАЗ «Патриот» на 195-м км дороги Уфа-Инзер-Белорецк при повороте выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Lada Largus.
Водитель и четверо пассажиров Lada получили тяжелые травмы, от которых впоследствии скончались. Еще один пассажир — подросток — получил тяжкий вред здоровью.
Обвиняемый признал вину.