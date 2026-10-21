В минэкономразвития Башкирии надеются на рост инвестиций по итогам года
По прогнозам рост составит 0,1%
По итогам 2026 года объем инвестиций в основной капитал в Башкирии должен превысить 908,9 млрд руб. По сравнению с прошлым годом в сопоставимых ценах сумма увеличится на 0,1%, прогнозирует министерство экономического развития и инвестиционной политики региона. Такие данные следуют из прогноза социально-экономического развития Башкирии на 2027 и на плановый период 2028-2029 годы, представленного на заседании Стратегического комитета 8 октября.
В прошлом году инвестиции в Башкирии составили 852,6 млрд руб. Как сообщал «Ъ-Уфа», по итогам первой половины 2026 года вложения государства и бизнеса в основной капитал (по полному кругу организаций) составили 192,9 млрд руб., сократившись к январю — июню 2025 года на 35,8%.
В 2027 году, ожидает минэкономразвития, объем инвестиций увеличится на 0,7% по консервативному и на 5,9% по базовому сценарию развития.