Инвестиционная активность в Башкирии сократилась на 36%

В первом полугодии инвестиции в основной капитал в Башкирии составили 192,94 млрд руб., сократившись на 35,8% по сравнению с январем — июнем 2025 года, сообщает Росстат. В первом квартале отставание составляло 41,9%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Не считая малого бизнеса, 63% вложений пришлось на собственные средства предприятий, 16,8% — на банковские кредиты, оставшиеся 5,5% — на бюджетные средства. Из регионального бюджета бизнес привлек 2,6% инвестиций, из федерального — 2,1%, из муниципальных бюджетов — 0,7%.

Год назад на собственные средства бизнеса приходилось 57,1% инвестиций, на займы — 9,4%, на бюджет — 14,4%.

В Приволжском федеральном округе лидерами по объемам инвестиций в основной капитал в первом полугодии стали Татарстан (более 777,9 млрд руб.), Пермский край (228,7 млрд руб.), Нижегородская область (226,25 млрд руб.) и Самарская область (204,5 млрд руб.). В среднем по округу объемы вложений за год сократились на 15,4%, по России в целом — на 9,9%.

Идэль Гумеров