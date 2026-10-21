Ижевские БПЛА Zala завершили сезонные работы по выявлению утечек метана на ТЭК

«Специалисты компании обследуют трубопроводы и промышленные площадки, в том числе в труднодоступных районах, где утечки газа могут представлять угрозу не только для производственной инфраструктуры, но и для окружающей среды»,— говорится в сообщении. Отмечается, что метан, попадая в атмосферу, усиливает парниковый эффект и влияет на изменение климата.