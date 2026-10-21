Ижевские БПЛА Zala завершили сезонные работы по выявлению утечек метана на ТЭК
Беспилотники обследуют трубопроводы и промышленные площадки
Ижевский производитель беспилотников Zala закончил сезонные этапы работ по обнаружению утечек метана на объектах ТЭК в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.
«Специалисты компании обследуют трубопроводы и промышленные площадки, в том числе в труднодоступных районах, где утечки газа могут представлять угрозу не только для производственной инфраструктуры, но и для окружающей среды»,— говорится в сообщении. Отмечается, что метан, попадая в атмосферу, усиливает парниковый эффект и влияет на изменение климата.
В основе технологии поиска химически опасных соединений — использование лазеров, которые определяют концентрацию газа в воздухе. Мониторинг выполняется с помощью БВС Zala T-16 GAS. Бортовая система обрабатывает данные во время полета и передает их специалистам в виде карточек с выявленными отклонениями. Как добавили в пресс-службе компании, ежегодно с помощью беспилотников обследуют до 10 тыс. км газопроводов.
Напомним, ранее компания представила аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ) для продолжительной респираторной поддержки раненых в полевых условиях, а также для санавиации.