Ижевская компания Zala представила аппарат ИВЛ для работы в полевых условиях

Ижевский производитель беспилотников Zala разработал аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ) для продолжительной респираторной поддержки раненых в полевых условиях, а также санавиации. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ZALA Фото: пресс-служба ZALA

Аппарат спроектирован для работы в условиях запыленности, задымленности, при перепадах температур и влажности. Кроме того, у него интуитивно понятный интерфейс с кнопочным управлением. «Встроенный ИИ непрерывно анализирует состояние пациента и подсказывает врачу оптимальную стратегию респираторной поддержки»,— добавили в Zala.

Как отмечают на предприятии, использование энергоэффективной бесколлекторной турбины позволяет пользоваться аппаратом без подключения к кислородному баллону. Устройство работает на аккумуляторной батарее до 12 часов. «Дополнительная встроенная АКБ позволяет выполнять “горячую замену” съемной без прерывания процесса вентиляции»,— пояснили в компании. Развернуть аппарат для работы можно за 30-60 секунд «даже в самых сложных условиях».

Ранее «Ъ-Удмуртия» писал, что беспилотное воздушное судно Zala преодолело 420 км над Охотским морем — между аэропортом Менделеево (Южно-Курильск) и дронопортом «Пушистый» (Южно-Сахалинск). Перелет был полностью управляемым.