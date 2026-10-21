В Уфе снесут киоски вокруг Колхозного рынка
Комиссия администрации Орджоникидзевского района Уфы приняла решения о сносе 18 нестационарных торговых объектов на участке рядом с торговым центром «Меркурий», в народе известном как «Колхозный рынок». Решения опубликованы на сайте мэрии.
Как поясняют власти, участок, предоставленный в аренду до 2057 года ООО «Финанс Меркурий Маркет групп», не предназначен для киосков с продуктами и непродовольственными товарами. В начале сентября районная администрация предписала компании снести нестационарные торговые объекты, но на сегодня они не демонтированы.