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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №195«Ъ» Газета
Башкортостан

В Уфе снесут киоски вокруг Колхозного рынка

Комиссия администрации Орджоникидзевского района Уфы приняла решения о сносе 18 нестационарных торговых объектов на участке рядом с торговым центром «Меркурий», в народе известном как «Колхозный рынок». Решения опубликованы на сайте мэрии.
Как поясняют власти, участок, предоставленный в аренду до 2057 года ООО «Финанс Меркурий Маркет групп», не предназначен для киосков с продуктами и непродовольственными товарами. В начале сентября районная администрация предписала компании снести нестационарные торговые объекты, но на сегодня они не демонтированы.
Идэль Гумеров