Татарстан перечислил муниципалитетам 81 млрд рублей межбюджетных трансфертов
Бюджетам муниципальных образований Татарстана из республиканского бюджета перечислили 81 млрд руб. межбюджетных трансфертов. Об этом сообщила пресс-служба министерства финансов республики.
Из общей суммы 46,4 млрд руб. составили субвенции, 27,5 млрд руб. — субсидии, 5,3 млрд руб. — иные межбюджетные трансферты, 1,8 млрд руб. — дотации.
Ранее сообщалось, что за девять месяцев этого года расходы Татарстана на реализацию национальных проектов составили 40,8 млрд руб.