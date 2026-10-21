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Выпуск газеты №195«Ъ» Газета
Волга-Урал

Татарстан перечислил муниципалитетам 81 млрд рублей межбюджетных трансфертов

Бюджетам муниципальных образований Татарстана из республиканского бюджета перечислили 81 млрд руб. межбюджетных трансфертов. Об этом сообщила пресс-служба министерства финансов республики.
Татарстан перечислил муниципалитетам 81 млрд рублей межбюджетных трансфертов

Татарстан перечислил муниципалитетам 81 млрд рублей межбюджетных трансфертов

Егор Снетков / Коммерсантъ

Из общей суммы 46,4 млрд руб. составили субвенции, 27,5 млрд руб. — субсидии, 5,3 млрд руб. — иные межбюджетные трансферты, 1,8 млрд руб. — дотации.
Ранее сообщалось, что за девять месяцев этого года расходы Татарстана на реализацию национальных проектов составили 40,8 млрд руб.
Анна Кайдалова