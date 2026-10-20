В Татарстане за девять месяцев на нацпроекты направили 40,8 млрд рублей

На проект «Инфраструктура для жизни» направили 15,8 млрд руб., на проект «Семья» — 12,6 млрд руб., на проект «Молодежь и дети» — 6,5 млрд руб. Расходы на проект «Беспилотные авиационные системы» составили 2 млрд руб., на проект «Продолжительная и активная жизнь» — 1,1 млрд руб.