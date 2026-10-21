Компанию «Меги» оштрафовали на 1 млн рублей за взятку сотруднику Госстройнадзора
Уголовное дело гендиректора компании рассматривается в суде
Исполняющий обязанности мирового судьи судебного участка № 8 по Кировскому району Уфы признал ООО «Меги» виновным в незаконном вознаграждении от имени юридического лица (ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ) и назначил компании штраф в размере 1 млн руб.
Как сообщает объединенная пресс-служба судов Башкирии, «Меги» строило производственно-складской корпус. При проведении государственного строительного надзора были выявлены нарушения строительных и противопожарных норм, из-за которых здание не могло быть принято в эксплуатацию. Сотрудник «Меги» сообщил гендиректору компании, что представитель гостройнадзора не будет составлять протокол по факту нарушения установленного порядка строительства за взятку в 800 тыс. руб. Руководитель компании, указано в релизе, согласился с требованиями и передал нужную сумму через посредника. В результате, несмотря на то что нарушения не были устранены, «Меги» выдали акт проверки и заключение о соответствии объекта требованиям.
Как ранее сообщал «Ъ-Уфа», в 2025 году генеральный директор сети клиник «Меги» и совладелец компании Андрей Тимофеев стал фигурантом уголовного дела по факту дачи взятки сотруднику госстройнадзора. В настоящее время, по данным «Ъ-Уфа», оно находится на рассмотрении в суде.