Компанию «Меги» оштрафовали на 1 млн рублей за взятку сотруднику Госстройнадзора

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Башкирии, «Меги» строило производственно-складской корпус. При проведении государственного строительного надзора были выявлены нарушения строительных и противопожарных норм, из-за которых здание не могло быть принято в эксплуатацию. Сотрудник «Меги» сообщил гендиректору компании, что представитель гостройнадзора не будет составлять протокол по факту нарушения установленного порядка строительства за взятку в 800 тыс. руб. Руководитель компании, указано в релизе, согласился с требованиями и передал нужную сумму через посредника. В результате, несмотря на то что нарушения не были устранены, «Меги» выдали акт проверки и заключение о соответствии объекта требованиям.