В Уфе гендиректора «Меги» Андрея Тимофеева обвинили в даче взятки

Советский райсуд Уфы избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий генеральному директору коммерческой организации за дачу взятки в крупном размере (ч. 4 ст. 291 УК РФ) сотруднику Госжилстройнадзора, сообщили в пресс-службе управления СКР по Башкирии.

По информации «Ъ-Уфа», речь идет о гендиректоре сети клиник «Меги» и совладельце компании Андрее Тимофееве.

Ранее о том, что «62-летний представитель ООО “Меги”» стал фигурантом уголовного дела, сообщали в пресс-службе УФСБ по Башкирии.

По версии следствия, в августе 2024 года обвиняемый, действуя через посредника, передал взятку в размере 800 тыс. руб. за непривлечение его организации к административной ответственности за эксплуатацию складского корпуса в Демском районе без соответствующего разрешения, а также за выдачу положительного заключения о соответствии некоего построенного объекта установленным требованиям.

На местах работы и жительства обвиняемого проведены обыски.

В декабре 2024 года бывший председатель госкомитета Башкирии по жилищному и строительному надзору Артур Давлетшин был задержан по подозрению в получении взятки. Позднее к нему присоединились еще несколько сотрудников госкомитета, а также было возбуждены уголовные дела в отношении представителей уфимских застройщиков.

Венера Хисамова