Власти Ставрополья оценили портфель инвестпроектов до 2030 года в 833 млрд рублей

Данные о планах на перспективу подкреплены стабильной динамикой предыдущих лет. По сведениям минэка региона, за период с 2019 по 2025 год объем вложений в основной капитал на Ставрополье показал двукратный рост, увеличившись со 196,2 млрд до 426,7 млрд руб. За шесть лет на территории края завершили реализацию 460 инвестиционных инициатив, что обеспечило появление более 10 тыс. рабочих мест. Суммарный объем фактически освоенных средств за этот цикл достиг отметки 207,7 млрд руб.