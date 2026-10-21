Власти Ставрополья оценили портфель инвестпроектов до 2030 года в 833 млрд рублей
Экономический блок правительства Ставропольского края сформировал инвестиционный портфель до 2030 года, совокупная стоимость которого оценивается в 832,7 млрд руб., охватывающий 84 крупных проекта, пишет РБК Кавказ со ссылкой на минэкономразвития Ставропольского края.
Приоритетными направлениями нового инвестиционного цикла, согласно расчетам регионального министерства экономического развития, станут сферы гостеприимства, индустриальный сектор и строительная отрасль. В ведомстве уточнили, что документ, определяющий стратегию капиталовложений на ближайшие годы, был разработан в 2025 году.
Данные о планах на перспективу подкреплены стабильной динамикой предыдущих лет. По сведениям минэка региона, за период с 2019 по 2025 год объем вложений в основной капитал на Ставрополье показал двукратный рост, увеличившись со 196,2 млрд до 426,7 млрд руб. За шесть лет на территории края завершили реализацию 460 инвестиционных инициатив, что обеспечило появление более 10 тыс. рабочих мест. Суммарный объем фактически освоенных средств за этот цикл достиг отметки 207,7 млрд руб.
Аналитика структуры прошлых вложений показывает, что главным генератором притока средств являлся топливно-энергетический комплекс. На эту отрасль пришлось 203,6 млрд рублей, что эквивалентно 21,1% от общего объема привлеченных инвестиций. Вторую и третью позиции заняли перерабатывающие производства с показателем 159,6 млрд руб. (16,6%) и аграрный сектор, аккумулировавший 149,1 млрд руб. (15,5%).
Ранее, в ходе августовских переговоров губернатора Владимира Владимирова с главой государства, озвучивались планы по финансированию пяти ключевых проектов развития региона. Объем средств, который предполагается направить на их реализацию до конца десятилетия, составляет 660 млрд руб.