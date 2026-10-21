В ДК «Мост» в Екатеринбурге открылась персональная выставка Натальи Гущиной
В камерном пространстве Дома культуры «Мост» представили 10 работ художницы Натальи Гущиной из серии «В первую очередь». Проект, над которым автор работала в течение года, исследует внутренний мир человека в моменты жизненных испытаний. Открытие совпало с днем рождения художницы — ей исполнилось 39 лет.
«Эта выставка про личный выбор. Порой жизненные перипетии заводят нас в такие дебри, что другие люди кажутся врагами. Наталья — человек светлый и жизнерадостный, она всегда выбирает только светлый путь»,— рассказала куратор Серафима Мусикаева-Сницаренко.
Наталья Гущина — художник монументально-декоративного искусства из Екатеринбурга. Она окончила Уральскую государственную архитектурно-художественную академию, имеет дополнительное образование тьютора. Во время учебы много путешествовала по России, изучая монументальные росписи храмов. Работала в области монументальной живописи, мозаики, горячей эмали, керамики и иконописи. В частности, расписывала керамических ангелов в женском монастыре под Ярославлем. Автор принадлежит к Уральской художественной гильдии, участвует в выставочных проектах в Екатеринбурге и Челябинске.
Художница использует в своем творчестве холсты из ткани и дерева, объединяет акрил, масло, пастель и уголь с вышивкой, создает фактурные скульптуры. Через многообразие форм она обращается к темам личных границ и внутренней трансформации. Повторяющиеся образы сердца (диптих «Наличие сердца» и «Разорванное сердце»), глаз («Великолепная пятерка и вратарь») и человеческих фигур (диптих «Уединение») сформировали авторский визуальный язык. Нити отсылают к сотканным вручную гобеленам («Вижу-не вижу»). Художница добавила этот элемент после поездки на Алтай, где особенно ценится ручной труд. Две картины были куплены еще до открытия экспозиции. Все работы создавались в течение года.
Одним из последних произведений был холст «Шаг» с бегущими лошадьми. Вереница скакунов, с чьих морд постепенно слетают поводья, стала метафорой первого шага на собственном пути, когда «маски сорваны и ты просто летишь».
«Несмотря на все перипетии в жизни, ты должен понимать: если в твоей душе мир, то все вокруг сложится. Если у тебя в душе хаос, какой бы ты хороший ни был, ты никому не сможешь помочь. И себе в первую очередь»,— добавила Наталья Гущина.
Увидеть экспозицию можно до 15 ноября.