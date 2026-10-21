В ДК «Мост» в Екатеринбурге открылась персональная выставка Натальи Гущиной

Художница использует в своем творчестве холсты из ткани и дерева, объединяет акрил, масло, пастель и уголь с вышивкой, создает фактурные скульптуры. Через многообразие форм она обращается к темам личных границ и внутренней трансформации. Повторяющиеся образы сердца (диптих «Наличие сердца» и «Разорванное сердце»), глаз («Великолепная пятерка и вратарь») и человеческих фигур (диптих «Уединение») сформировали авторский визуальный язык. Нити отсылают к сотканным вручную гобеленам («Вижу-не вижу»). Художница добавила этот элемент после поездки на Алтай, где особенно ценится ручной труд. Две картины были куплены еще до открытия экспозиции. Все работы создавались в течение года.