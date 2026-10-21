Красноярского адвоката приговорили к штрафу за обман клиентов
В Красноярском крае вынесли приговор 74-летнему адвокату. По ст. 30, ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество) суд назначил ему штраф в размере 300 тыс. руб., но снизил до 250 тыс. руб. за счет того, что юрист несколько дней провел под стражей и полтора месяца — под домашним арестом, рассказали в прокуратуре региона.
По материалам дела, в апреле юриста назначили защищать жителя Бородино, который обвинялся в развратных действиях в отношении несовершеннолетней и находился в СИЗО. Юрист заверил клиента, что благодаря обширным связям он сможет устроить ему отдельную камеру и покровительство со стороны сотрудников ФСИН, что позволит ему избежать конфликтов с другими арестантами. Юрист запросил 1 млн руб., уверяя, что деньги пойдут на взятки должностным лицам тюремного ведомства.
Когда мать клиента вручила ему «куклу», адвоката задержали сотрудники УФСБ по Красноярскому краю. Следственный комитет возбудил в отношении него уголовное дело. В ходе следствия юрист полностью признал вину. Он заявил, что никаких договоренностей с сотрудниками ФСИН у него не было, а 1 млн руб. никому передавать не собирался.