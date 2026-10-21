Красноярского адвоката приговорили к штрафу за обман клиентов

По материалам дела, в апреле юриста назначили защищать жителя Бородино, который обвинялся в развратных действиях в отношении несовершеннолетней и находился в СИЗО. Юрист заверил клиента, что благодаря обширным связям он сможет устроить ему отдельную камеру и покровительство со стороны сотрудников ФСИН, что позволит ему избежать конфликтов с другими арестантами. Юрист запросил 1 млн руб., уверяя, что деньги пойдут на взятки должностным лицам тюремного ведомства.