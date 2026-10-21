Нижегородское УФАС возбудило 30 дел о нарушении закона о рекламе
Нижегородское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) в 2026 году возбудило 30 дел по признакам нарушения законодательства о рекламе и вынесло 21 решение о признании рекламы ненадлежащей. Об этом сообщил регулятор в докладе о контроле за соблюдением рекламного законодательства.
Ведомство выдало нарушителям 19 предписаний о прекращении нарушений и вынесло 15 постановлений, по трем которых нарушителей оштрафовали на 610 тыс. руб. В их числе ООО «Яндекс Маркет».
Регулятор отметил, что 43% нарушений приходится на распространение рекламы без согласия абонентов.