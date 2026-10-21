Нижегородское УФАС возбудило 30 дел о нарушении закона о рекламе

Нижегородское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) в 2026 году возбудило 30 дел по признакам нарушения законодательства о рекламе и вынесло 21 решение о признании рекламы ненадлежащей. Об этом сообщил регулятор в докладе о контроле за соблюдением рекламного законодательства.