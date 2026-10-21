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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №195«Ъ» Газета
Приволжье

Нижегородское УФАС возбудило 30 дел о нарушении закона о рекламе

Нижегородское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) в 2026 году возбудило 30 дел по признакам нарушения законодательства о рекламе и вынесло 21 решение о признании рекламы ненадлежащей. Об этом сообщил регулятор в докладе о контроле за соблюдением рекламного законодательства.

Роман Яровицын / Коммерсантъ

Ведомство выдало нарушителям 19 предписаний о прекращении нарушений и вынесло 15 постановлений, по трем которых нарушителей оштрафовали на 610 тыс. руб. В их числе ООО «Яндекс Маркет».
Регулятор отметил, что 43% нарушений приходится на распространение рекламы без согласия абонентов.
Владимир Зубарев