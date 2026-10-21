Добыча кузбасского угля приблизилась к показателю прошлого года
Отставание по итогам девяти месяцев сократилось до 0,9 млн тонн
Добыча угля в Кемеровской области постепенно достигает показателя прошлого года. Отставание по итогам девяти месяцев составляет 0,9 млн т, следует из сообщения министерства угольной промышленности региона.
В январе—сентябре в Кузбассе было добыто 139,9 млн т. При этом в сентябре — 16,8 млн т, что превысило результат того же месяца прошлого года на 1,3 млн т.
По итогам первого полугодия угольщики Кемеровской области добыли 107,4 млн т. Тогда отставание от прошлогоднего графика составляло 2,9 млн т.