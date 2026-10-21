Депутат ГД от Удмуртии Исаев вошел в состав комиссии по межбюджетным отношениям
Она состоит из представителей нижней палаты, Совфеда и Правительства
Депутат Госдумы от Удмуртии («Единая Россия») Андрей Исаев вновь вошел в состав федеральной трехсторонней комиссии по вопросам межбюджетных отношений. Об этом политик написал в Telegram.
Трехсторонняя комиссия — это совещательный орган из представителей Госдумы, Совфеда и Правительства. Она рассматривает проекты правовых актов по распределению и правилам предоставления межбюджетных трансфертов из федерального бюджета субъектам РФ.
«За прошлый созыв Удмуртия по решению комиссии получила дополнительно более 14 млрд руб. Это сверх тех денег, запланированных в соответствующих бюджетах»,— прокомментировал господин Исаев.
В трехстороннюю комиссию вошли представители различных депутатских фракций и ключевых комитетов Госдумы. Как и в предыдущем созыве, Андрей Исаев представит комитет нижней палаты по труду, соцполитике и делам ветеранов.