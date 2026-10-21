В Тольятти автомобилиста осудили за смертельное ДТП на скорости 137 км/ч

Центральный районный суд Тольятти приговорил 26-летнего местного жителя к пяти годам лишения свободы за смертельное ДТП. Осужденный будет отбывать наказание в колонии-поселении. Также ему запрещено управлять транспортом в течение двух лет. Об этом сообщает прокуратура.