В Тольятти автомобилиста осудили за смертельное ДТП на скорости 137 км/ч
Пьяный водитель врезался в столб, и его пассажир погиб
Центральный районный суд Тольятти приговорил 26-летнего местного жителя к пяти годам лишения свободы за смертельное ДТП. Осужденный будет отбывать наказание в колонии-поселении. Также ему запрещено управлять транспортом в течение двух лет. Об этом сообщает прокуратура.
Установлено, что в сентябре 2025 года водитель автомобиля ВАЗ-21124, у которого не было права на управление транспортом, в состоянии опьянения двигался со скоростью 137 км/ч.
В какой-то момент он наехал на опору электроосвещения. Пассажир, находившийся на переднем сиденье и не пристегнутый ремнем безопасности, от полученных травм скончался.
Суд признал мужчину виновным по п. п. «а», «в» ч. 4 ст. 264 УК РФ. С учетом позиции гособвинителя ему назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы. Кроме того, в пользу потерпевших взыскано свыше 650 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда.
Приговор пока не вступил в законную силу.